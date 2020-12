Slimnīcas pārpildās, Covid-19 pacienti arī ar pneimoniju paliek ģimenes ārstu aprūpē

Viļānu ģimenes ārste Lidija Bukele atzīst, ka viņai praksē šāda ierīce ir viena, un, kad vajag, pacientam to nogādā. “Ja pacients man pasaka, ka ir grūtāk elpot, es mēģinu šo pulsa oksimetru viņam aizsūtīt, lai viņš mēra skābekli, cik ir asinīs rītā un vakarā, un tad man ziņo. Lai paskaita pulsu - tādā veidā mēs mēģinām,” viņa skaidro. No vairāk nekā 20 Viļānu ārstes Covid-19 slimniekiem pneimonija bijusi pieciem, un līdz šim iztikts bez slimnīcas. Taču, palielinoties saslimušo skaitam, arī oksimetrus vajadzētu vairāk. “Mēs esam mēģinājuši nopirkt jau no vasaras, mums neizdevās. Tas nav pieejams nevienā firmā. Un internetā vienkārši uz sludinājumu, kas nav firmas, - mēs tādus nepērkam,” skaidro ārste.

Līdz galam neizmantota ir arī skābekļa terapija mājās, bet to valsts nemaz neapmaksā, tādēļ atkarīga no slimnieku rocības, vai arī jādodas uz slimnīcu. Ne visi ģimenes ārsti arī vēlas uzņemties vēl šo pienākumu un arī Veselības ministrija nedod skaidru signālu, ka to vajag. “Mēs ar speciālistiem esam par šo tēmu runājuši un arī domājam, kā to izdarīt pēc iespējas ātrāk.