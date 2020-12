Horoskopi visai nedēļai

STRĒLNIEKS Būsi aktīvs, gatavs jauniem izaicinājumiem. Ja darba vide sniegs iespēju apliecināt tavas līdera dotības, pielāgošanās spējas un prasmi tikt galā ar saspringtām situācijām, jutīsies neviltoti gandarīts. Iespējams, kāds no Strēlniekiem saņems ļoti vilinošu darba piedāvājumu no konkurējošā uzņēmuma puses. Svētku laiks dos iespējas pavadīt vairāk laika kopā ar tuviniekiem, satikt sen neredzētus radiniekus un izpalīdzēt kādam no tiem ar padomu, praktisku atbalstu.