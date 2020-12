Pandēmijas dēļ noteiktie ierobežojumi savienojumā ar tradicionāli drūmāko sezonu gadā ir liels izaicinājums gan sabiedrības garīgajai veselībai kopumā, gan katram cilvēkam atsevišķi. Notiekošais skar ikvienu un ir jāpieliek pūles, lai mainītu paradumus, saglabājot garīgo veselību kvalitatīvā tonusā. Par to, kāds ir šis laiks, kā mainās cilvēki, kas notiek smadzenēs, "Egoiste" sarunājās ar sabiedrības garīgās veselības speciālisti, smadzeņu fitnesa pasniedzēju Inetu Vanagu.

Ir bijušas dažādas krīzes, bet šādu laiku sabiedrība vēl nav piedzīvojusi. Kas ir būtiskākie faktori, kas šobrīd ietekmē cilvēka garīgo veselību?

Ja iepriekš tika daudz runāts par to, ka attālinātais darbs, atkarībā no specifikas, ir vērā ņemama alternatīva strādāšanai klātienē, tad Covid laiks mūs piespieda ne tikai runāt, bet arī to īstenot. Tas notika ļoti strauji, sabiedrība šīm izmaiņām nebija sagatavojusies ne praktiski, ne emocionāli. Līdz ar to tagad mums sanāk procesa gaitā mācīties novilkt robežas starpa darba laiku un laiku sev, savai ģimenei.

Pirms krīzes nepārtraukti tika atkārtots, ka darbu uz mājām nedrīkst nest, tagad tas notika piespiedu kārtā.

Viens no izaicinājumiem šajā visā ir prasme plānot, spēt novilkt un, kas svarīgi, noturēt robežas, kurā darbam vairs nav atļauts ienākt.

Kā ir ar socializēšanās trūkumu?

Arī tas ir būtisks faktors, kas mainījis mūsu ikdienu. Iepriekš darbā socializējāmies ar kolēģiem, pēc darba - ar draugiem, paziņām, radiem, veidojām jaunas draudzības. Tagad šis loks ir būtiski sašaurināts, droši ļaujot būt kopā tikai ar tiem, ar ko dzīvojam kopā ikdienā. Tas ir liels izaicinājums. Atpūsties no cilvēkiem ik pa laikam vajag, bet ilgstoši šāda atpūta, kas radīta piespiedu kārtā apstākļu dēļ, protams, ir nomācoša. Cilvēkiem ir grūti pierast pie tā, kas pēc būtības nav viņu dabā. Tajā pašā laikā šie apstākļi mums iemāca ieraudzīt un aktīvāk izmantot to, kas ir pieejams - būt dabā, svaigā gaisā, pastaigāties, sportot, būt lielākā saskarsmē ar sevi pašu.

Taču, smadzeņu veselībai ir vajadzīgas divas komponentes - gan fiziskās aktivitātes, gan arī socializēšanās. Tie ir divi faktori, kas mums ļauj palikt elastīgiem un garīgi veseliem arī vecumdienās.

Vai lielāka saskarsme ar sevi pašu maz ir vajadzīga?

Laiku pa laikam ir labi, ka kaut kādu iemeslu dēļ apstākļi mūs piespiež paskatīties uz sevi - gan uz labo, gan uz slikto mūsos. Katram šis laiks kaut ko atņem, kaut ko iedod, bet jebkurā gadījumā šīs ir lielas izmaiņas ikdienas dzīvē kopumā, un ir vairāk kā jebkad jāpiepūlas, lai saskatītu ieguvumus.

Es šo sauktu ne tikai par ekonomisko, bet arī smadzeņu krīzi. Dzīves laikā cilvēks piedzīvo vairākus šādus posmus. Tādos brīžos atklājas tieši tas, kas ir ticis ilgāku laiku apspiests.

Līdz apziņai paceļas tieši tas, kas cilvēkā patiesībā ir mājojis jau ilgu laiku. Un tad ir izšķiršanās - vai mums patīk tas, ko redzam, vai ne visai.

Vai esam gatavi strādāt ar to vai meklējam ieganstus ignorēt to, ko esam ieraudzījuši? Un cik ilgu laiku mēs būsim spējīgi ignorēt to, ko mēs diendienā saredzam sevī? Cilvēkam, kļūstot vecākam, attīstās arī morālais briedums. Kāpēc saka, ka jaunībā viss ir tā kā vieglāk un saulaināks? Jo smadzenēm ir sava funkcija - nomierināt, radīt salīdzinoši labu, pozitīvu dzīves fonu. Līdzīgi arī jūtamies, kad nav nekādu satricinājumu. Kad situācija sāk mainīties, mainās smadzeņu darbība - no zemapziņas apziņā iepeld dažādi jauni izaicinājumi.

Kopumā smadzenēm ir aizsardzības sistēma, kas neļauj parādīties pilnīgi visam vienlaicīgi. Tas tāpēc, lai mēs nesajuktu prātā. Tajā pašā laikā, personībai attīstoties, piedzīvojot dažus smagākus notikumus, aizsardzības barjera sāk samazināties.

Cilvēks cieš, pārdzīvo, bieži nesaprot, kāpēc pār viņa galvu gāžas klapatas. Ir tāds klišejisks teiciens - nelaimes, kas mūs nenogalina, padara stiprākus. Var daudz filozofēt ap šo domu, bet pārdzīvojumi mūs audzina un, patīk vai nepatīk, sāpēs mēs attīstāmies un nobriestam, grūtībās mēs ātrāk iemācāmies, esam spiesti saprast lietas. Tas nav mierinājums vai attaisnojums, tāda ir lietu kārtība, un tam nav saistības ar to, ko mēs gribam, kas mums patīk.

Kas cilvēkā notiek krīzes laikā?

Krīzes laikā cilvēks izteikti sāk piedzīvot garastāvokļa svārstības, notikumi ietekmē garastāvokli, sajūtas, atkarībā no situācijas, ir smagas. Krīzes laikā cilvēks bieži sāk neviļus vai apzināti rīkoties, lai mainītu savu dzīvi, nereti mainās paziņu loks, atbirst cilvēki, kas kādā posmā bijuši svarīgi. Runājot par dabīgām krīzēm, kas rodas konkrētos vecuma posmos, svarīgi apzināties, ka jo spilgtāk cilvēks pārdzīvo atbilstošā vecuma krīzi, jo produktīvāka un, zināmā mērā vieglāka būs nākamā. Cilvēka dzīvē parasti ir astoņas, deviņas vecuma krīzes. Pēc krīzes bieži ieslēdzas aizsardzības mehānismi un sāk likties, ka nebija jau nemaz tik traki. Atceramies savus pusaudžu gadus un arī liekas, ka mēs gan bijām Dieva dāvaniņas, ka mums gan nebija to pusaudžu untumu, par ko visi runā. Bet tā gluži nav.

Tā ir aizsardzība. Un tas ir normāli. Arī sievietēm kādu laiku pēc dzemdībām aizmirstas lielākās sāpēs, lai atkal varētu piedzīvot dzemdības. Lūk, tā darbojas smadzenes.

Bet kā pareizāk rīkoties krīzes laikā?

Krīzes laikā sāk aktīvāk darboties reptīlā smadzeņu daļa un primārie instinkti - cīnīties, bēgt vai sastingt. Tas, kā ar to tiekam galā, lielā mērā nosaka arī tas, cik labi līdz šim esam attīstījuši savas saprātīgās smadzenes, kas ir mūsu galvas garozā un arī jaunākās smadzenes evolūcijas attīstībā.

Šī krīze ir spēcīgs instruments, lai apzinātos, kas tad mūsos ir patiesībā, jo katram krīze aizskar citu tēmu.

Ja tiek aizskartas finanses, tad jāšķetina savas naudas prāta ierobežojuma domas un bailes. Šoreiz ļoti izteiktas ir arī attiecību problēmas, jo esam spiesti būt ciešākā kontaktā ar ģimenes biedriem.

Kā risināt šīs problēmas?

Kas skar tieši partnerattiecību problēmas, tad tās rodas no ciešā kontakta, bet jāatceras, ka otrs ir kā spogulis mūsu iekšējai pasaulei. Tas tikai paspilgtina to, kas mūsos pašos jau ir, un svarīgi ir to apzināties. Pirms labot otru, ir jāiedziļinās savās sajūtās un simptomos. Šajā gadījumā simptoms ir reakcija uz otru cilvēku, ko jūtam mūsu ķermenī. Ja mūsu reakcija ir aizkaitinājums, dusmas vai kāda cita nepatīkama sajūta, tad otrs ir tikai to mūsos parādījis, nevis radījis. Šeit tiešām būtiskākais ieteikums būtu iedziļināties sevī un mēģināt saprast, kas ir tās lietas, ko būtu vērts risināt.

Svarīgi ir apzināties savu lomu šajās attiecībās - vai neesam iekāpuši, piemēram, “Kartmana trījstūrī” un neesam - glābējs, tirāns vai cietējs. Tāpat var pavērot, vai neesam kontrolējošais vecāks vai nostrostētais bērns šajās attiecībās.

Ja jūtamies kādā no šīm lomām, tad tas ir signāls, ka esam uzoduši problēmu. Šeit būtu svarīgi apzināties to un sāk uzņemties atbildību par sevi. Tāpat kā partnerim ir svarīgi justies pieņemtam, tāpat arī sev pašam - mēs varam mainīties tikai tad, kad esam sevi pieņēmuši.

Ko darīt, ja darbs vairs nepatīk?

Arī šeit ar tādu vienu atbildi rindkopā ir par maz, jo iemesli mēdz būt ļoti dažādi. Tāpat kā attiecībās - aiziešana ne vienmēr ir risinājums, ir jāanalizē, kas notiek darba dzīvē. Un, lai vai cik jocīgi tas neliktos, darba problēmas, tā pat kā attiecību problēmas, ir jārisina psihoterapeita kabinetā. Liela daļa darba problēmiemeslu ir meklējama bērnībā, un tieši dziļākajā bērnības posmā. Šeit mēs varam runāt par to, kā veicies mūsu mammām grūtniecības periodā un dzemdībās. Darba un skolas dzīvi lielā mērā zemapziņā nosaka tieši šis posms. Ejot šim posmam cauri, var atrast daudz atbilžu.

Sabiedrības garīgās veselības speciāliste, smadzeņu fitnesa pasniedzēja Ineta Vanaga. FOTO: No personīgā arhīva

Atgriežoties pie tagadnes, no kā uzmanīties šajā laikā tīri no psihoemocionālā aspekta?

Šajā periodā izteiktāk parādās tas, ka cilvēki destruktīvā veidā mēģina sevi nomierināt. Tikpat labi tas var būt alkohols, pazušana virtuālajā vidē, dažādas spēlītes, online iepirkšanās vai strādāšana bez pārtraukuma, tikai lai izbēgtu no, piemēram, attiecību problēmām. Šajā gadījumā ir jāņem virsroka tieši saprātīgai smadzeņu daļai, kurā ir uzkrājusies pieredze no iepriekšējām krīzēm un tam, kā sevi mākam nomierināt. Ir jāpiespiež sevi vismaz sākt risināt tās tēmas, ko jūtam, ka apziņa izvairās. Šajā saprātīgajā smadzeņu daļā krājas bērnībā iegūtā pieredze, piemēram, kā mums vecāki palīdzēja nomierināties, kad bija kāds emocionāls satricinājumus. Atceramies, ka katra krīze ir saistīta ar to, ka mēs kaut ko nevaram dabūt vai nenotiek tā, kā cerēts. Ja nav bijis pozitīvas pieredzes bērnībā, kad vecākiem būtu vajadzējis palīdzēt nomierināties, tad dzīves laikā mums pašiem tas ir jāiemācās.

Vai literatūrā ir kas aprakstīts par sociālās izolācijas ietekmi uz veselību?

Ir šādi tādi pētījumi, kas parāda, ka sociālā izolācija paaugstina kortizola un citu stresa hormonu līmeni, tas savukārt paaugstina asinsspiedienu un vājina imūnsistēmu. Līdz ar to vairumam cilvēku, kuri dzīvo vieni un kuriem trūkst stabilu sociālo saišu, ir vājāka antivielu reakcija, piemēram, uz gripas vakcīnām. Tajā pašā laikā, ja tiktu veikts pētījums starp cilvēkiem, kuriem patīk būt vieniem, visticamāk, tiktu konstatēts, ka sociālai izolācijai nav būtisku seku uz veselību.

Viss atkarīgs no personības - ja introvertam liek vairāk komunicēt un iesaistīties sociālās aktivitātes, tad tas rada stresu un attiecīgi var ietekmēt veselību.

Kā rīkoties un ko teikt, ja redzi, ka citam šo periodu ir grūti pārdzīvot?

Jebkura bēda ir bēda, līdz ar to ir ļoti nekorekti noniecināt otra cilvēka pārdzīvojumus. Tāpat arī nevar savu bēdu uzskatīt par mazāk svarīgu nekā cita bēdu, ja kādam šķietami ir būtiskāks iemesls pārdzīvot. Katram ir sava dzīve, sava pieredze, emocionālais stāvoklis un problēmas, ko veido dažādi iemesli un apstākļi. Būtiskākais atbalsts ir nenoniecināt otra pārdzīvojumu, liels atbalsts ir spēja uzklausīt nemācot. Cilvēkam pašam ir jānonāk pie secinājumiem gan par to, kā tālāk rīkoties, gan par to, ko viņš no saviem pārdzīvojumiem ir gatavs pieņemt kā pieredzi.