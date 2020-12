Spraigi, melni un intriģējoši – "Caurums"

"Caurums" sākas ar pabaisu nāvessoda izpildes ainu. Bagāts investors tiek atrasts karājamies striķī senā soda izpildes vietā starp lavas laukiem. Pēc līķa apskates kļūst skaidrs, ka tā nav pašnāvība. Mirušā krūtīs ir iedzīta nagla, pie kuras ir aizķēries vairs tikai mazs papīra gabaliņš. Vēstule vai ziņa vairs nav atrodama, to aiznesis vējš. Izmeklētājiem nav pavedienu, kā sākt šķetināt noziegumu, tā nu Huldars tiek norīkots pārbaudīt mirušā dzīvokli. Te lieta samudžinās vēl vairāk: bagātā bezbērnu vecpuiša mājoklī atrodas mazs zēns, kurš nemāk paskaidrot, kā tur nokļuvis un kas viņu atvedis. Kaimiņi neko nav redzējuši un ir vienisprātis tikai par to, ka mirušais bijis kluss un pieklājīgs, savukārt bērns te nekad nav redzēts. Tā nu izmeklēšanā iesaistās arī Freija un viņas kolēģi. Ātri vien tiek noskaidrots, ka puisītis nav cietis no vardarbības, ir mīlēts un lolots bērns. Dīvaini, ka neviens viņu nemeklē – tātad, iespējams, vecāki nonākuši nelaimē.