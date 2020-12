2021. gadā Latvijā norisināsies FIA drifta čempionāts

“FIA Intercontinental Drifting Cup” ir sacensības, kuras notiek vienu reizi gadā, tajās piedalīsies drifta braucēji no visas pasaules. Atgādinām, ka autosportu uzraugošā Starptautiskā Automobiļu federācija (FIA) tikai 2017. gadā oficiāli savā paspārnē, kā komisiju, atzina drifta disciplīnu. Šīs būs ceturtās šāda veida sacensības, kopš drifts ir FIA oficiāli atzīta autosporta disciplīna, pirmās trīs notika Japānā - drifta dzimtenē.

Latviešu līdzjutēji un fani jau pieraduši, ka tieši Latvijā, vismaz reizi gadā, uz drifta sacensībām pulcējas braucēji no vairāk nekā 20 valstīm, bet šīs sacensības uzskatāmas par vērienīgākām.

Jānis Blušs, sacensību rīkotājs: “Jā, arī mēs šī gada pavasarī pieteicāmies starptautiskajam projektam. Uzreiz zinājām, uz ko mēs tiecamies, – vēlme pasaules čempionāta posmu redzēt Rīgā, rīkojot to Biķernieku trasē. Sacensību promoters būs RDS, bet posma rīkotāji būsim mēs. Šī būs fantastiska iespēja Latvijai uzņemt spēcīgākos drifta braucējus no visas pasaules. Mums ir dota šī iespēja, to izmantosim un šobrīd jau gatavojamies uz visiem 100%!”