"Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs"

Taču, lai aina būtu maksimāli objektīva, autores atturējušās no vērtēšanas, bet devušas vārdu pašam Gorbunovam un viņa laikabiedriem, citējot intervijas, runu fragmentus, preses relīzes, izmantojot dokumentus un plenārsēžu dokumentus.

Grāmatas struktūra ir 32 nodaļas un katra no tām sākas ar moto. Iespējams, pirmajā mirklī lasītājs būs pārsteigts – tur citētas gan latgaliešu tautasdziesmas, gan padomju masu dziesmas krievu valodā, gan latviešu dzejnieku vārsmas. Kāpēc tā? Izrādās, tieši šādi, ar smaidu, ar labsirdīgu ironiju un līdzsvarotu mieru viņš vedis mūsu kuģi cauri vētrām un iespējamām zemūdens klintīm.

Lasītājam būs iespēja atrast atbildes uz jautājumiem: kas bija jāpārdzīvo kuģa kapteinim Gorbunovam, kāpēc viņš nepagāja malā, kad varēja to izdarīt? Kā būtu attīstījušies notikumi, ja viņa vietā būtu ekstremālāks un ambiciozāks kapteinis? Grāmata atspēko dažus populārus mītus, kas radīti ap Atmodas laiku Latvijā. Un tajā lasītājs atradīs arī daudz vēl nedzirdētu notikumu no mūsu atgūtās neatkarības pirmsākumiem. Šīs dokumentālās atmiņas ļaus no liecinieka skatpunkta ielūkoties nesenā pagātnē.