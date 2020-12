Liepājā un Kuldīgā konstatē privātus pasākumus ar ievērojamu cilvēku skaitu

Daļa no procesiem ir sākti par to, ka cilvēkiem, iebraucot Latvijā no Lietuvas, nebija aizpildītas elektroniskās apliecinājuma anketas, savukārt lielākā daļa par to, ka notiek privāti pasākumi, kuros piedalījās vairāki cilvēki no dažādām mājsaimniecībām, tādā veidā neievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Privāti pasākumi konstatēti Liepājā, kur vienā dzīvoklī atradās 24 personas, un Kuldīgā, kur dzīvoklī atradās 7 personas.