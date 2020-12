Noskaties: "Dzirnu" jaunā paaudze velta enerģisku deju maskošanās tradīcijai

Budēļos, ķekatās, kaļadās jeb čigānos iešana ir viena no zināmākajām latviešu tradīcijām - budēļus visur laipni sagaidīja, bagātīgi pacienāja un apdāvināja, jo tas solīja svētību tam namam un ģimenei, kurā budēļi ciemojās. Kurš gan gribētu atteikties no svētības? Budēļi atnesa svētību ikvienai vietai, kur tie ieradās. “Dzirnas” grib to darīt arī tagad, izmantojot šo video kā starpnieku.