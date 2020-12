Situācija ar Covid-19 izplatību Latvijā turpina pasliktināties

Analizējot saslimušos pa vecuma grupām, redzams, ka nedaudz samazinās saslimšana vecuma grupā līdz 14 gadiem, savukārt gandrīz puse no visiem jaunatklātajiem Covid-19 saslimšanas gadījumiem ir vecumā no 50 gadiem un vairāk.

SPKC arī aicina izvērtēt un atlikt Latvijas iedzīvotāju plānotos ceļojumus uz Apvienoto Karalisti, kā arī pārrunāt to ar radiniekiem un draugiem, kas plāno svētku laikā ierasties ciemos. Iemesls tam ir saņemtā informācija no Eiropas slimību profilakses un kontroles centra par Apvienotās Karalistes dienvidaustrumu daļā konstatētu strauju Covid-19 gadījumu skaita pieaugumu, kas saistīts ar jaunā koronavīrusa SARS-CoV-2 varianta izplatīšanos .

LETA jau rakstīja, svētdien Ministru kabinets, balstoties uz Satiksmes ministrijas priekšlikumu, pieņēma lēmumu uz laiku līdz 1.janvārim aizliegt starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz un no Apvienotās Karalistes, tādējādi cenšoties pasargāt sabiedrību no jaunā koronavīrusa paveida izplatības Latvijā.

No Rīgas lidostas lidojumus no un uz galamērķiem Lielbritānijā veic trīs aviopārvadātāji - "airBaltic", "Ryanair" un "Wizzair". Aviokompānija "airBaltic" līdz 2020.gada beigām bija plānojusi 22 lidojumus jeb 11 rotācijas uz Lielbritāniju. Uz šiem reisiem bija pārdotas 1004 biļetes. No tām aptuveni 40% bija lidojumiem no Londonas uz Rīgu, bet pārējās - lidojumiem uz Londonu.