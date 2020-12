Dānija, Somija, Norvēģija un vēl citas valstis ierobežo satiksmi ar Lielbritāniju

Norvēģijas un Dānijas varasiestādes paziņoja, ka sākotnēji lidojumi no Lielbritānijas būs aizliegti 48 stundas, un tiek strādāts pie aizlieguma pagarinājuma.

Somija paziņoja, ka apturēs visus avioreisus no Apvienotās Karalistes no pirmdienas pusdienlaika līdz 4.janvārim.

Polijas varasiestādes paziņoja, ka apturēs lidojumus no Lielbritānijas, sākot no pusnakts, bet nav informējusi, līdz kuram laikam aizliegums paliks spēkā. Līdzīgi rīkojusies arī Ungārija. Krievija paziņojusi, ka no pusnakts lidojumus ar Lielbritāniju apturēs uz nedēļu.