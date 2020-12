Kosmētikas ampulas - vai tiešām tik efektīvas?

"Kosmētikas ampulas lietot var jebkurš neatkarīgi no vecuma vai sejas ādas stāvokļa. Taču, tā kā to sastāvs ir koncentrēts,

Šobrīd pieprasītas ir ampulas ar C vitamīnu, jo šādā formā tas spēj vislabāk saglabāt savas labās īpašības - saskarē ar gaisu C vitamīns oksidējas, tāpēc iepakojumos, kuri tiek izmantoti ilgākā laika periodā, tas vairs nepilda savas funkcijas.

Pārsvarā ampulas piejamas iepakojumos ar 10 vai 20 ampulām atkarībā no kursa ilguma. Nav ieteicams lietot tās ilgāk nekā paredzēts, jo āda paņem sev tieši tik, cik tas ir vajadzīgs. Lai ampula būtu efektīva, tā jāizmanto 24 līdz 48 stundu laikā no atvēršanas brīža. Visbiežāk ampulas jāuzklāj vakarā, taču, ir arī tādas, kas jālieto no rīta. Parasti viena ampula pietiek divām reizēm - atvērta ampula var tikt lietota divus vakarus vai no rīta un vakarā.