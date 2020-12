Svētkos tuviniekiem dāvini veselību - neciemojies!

Pirms gada nogalē gaidāmajiem svētkiem Veselības ministrija (VM) un Slimību profilakses kontroles centrs (SPKC) aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un pasargāt sevi un citus no saslimšanas ar Covid-19, lai kopīgiem spēkiem ierobežotu infekcijas izplatību.

Visefektīvākie drošības pasākumi infekcijas apturēšanai - fiziskā distancēšanās un higiēna - ir pa spēkam katram. Neievērojot drošības pasākumus un tiekoties ar cilvēkiem, kuri ikdienā dzīvo citur, pastāv lielāks risks, ka kāds no jums, arī pašam to nezinot, var inficēt citus. Īpaši jāpasargā gados vecākie cilvēki, kā arī cilvēki ar hroniskām saslimšanām un novājinātu imunitāti, kuriem ir augstāks risks ar Covid-19 saslimt smagākā formā. Puse no visiem pagājušajā nedēļā inficētajiem cilvēkiem bija vecāki par 50 gadiem.