"Demo skapī" šonedēļ - "S O R E", Kristians Kalva un "June River"

Kristians ir spēlējis šo skaņdarbu dažādās interpretācijās, sākot no oriģinālās mūzikas simfoniskajam orķestrim, līdz pat bigbenda aranžijai kopā ar Maestro Raimondu Paulu. Taču, atrodot sev tīkamākos akordus, mūziķis vēlējās skaņdarbu ierakstīt un pilnīgi no jauna radīja pats savu interpretāciju par šo tēmu. Galvenais mērķis bija spēlēt impulsīvi, lai nebūtu nekas samākslots, iepriekš izdomāta, šādā veidā parādot savas patiesās emocijas un izjūtas.

"Dziesmas ir kā smilšu graudi manā guļammaisā - katrs no tiem nāk no kādas īpašas vietas. Viens no Islandes melnās pludmales, otrs - no kādas Šveices Alpu virsotnes, cits no Spānijas El Chorro klintīm. Beidzot esmu tos salasījis un apvienojis vienā albumā," iespaidos dalās mūziķis.