Neoficiāli kļuvis zināms, cik izmaksās katra Covid-19 vakcīnas deva

Pagājušajā nedēļā Beļģijas budžeta ministre Eva de Blekere sociālajā tīklā “Twitter” publicēja ierakstu ar vakcīnu cenām. Tomēr šo ierakstu ministres preses pārstāvji to ātri dzēsuši.

Tomēr laikrakstam “Het Laatste Nieuws” izdevās iemūžināt dzēsto ministres ierakstu un publicēt to internetā.

Savukārt 28.decembra rītā zāļu lieltirgotavas piegādātu šo vakcīnu desmit Latvijas slimnīcu vakcinācijas kabinetiem, kur to plus 2 līdz plus 8 grādos var uzglabāt līdz piecām dienām.