Izcili mūziķi, kurus esam zaudējuši 2020. gadā

Pasaules kontekstā bez zemāk izceltajiem, noteikti jāmin jamaikiešu dziedātāja Milija Smola, kas popularitāti iemantoja ar 1964. gada singlu "My Boy Lollipop", afrobīta krusttēvs Tonijs Alens, "Was (Not Was)" vokālists Hilards 'Sweet Pea' Etkinsons, ietekmīgās britu postpanka grupas "Gang of Four" ģitārists Endijs Gils, savukārt Latvija zaudējusi daudzsološo mūzikas producentu Matīsu Runtuli jeb "Mr. Myster", pianisti Daci Kļavu, hiphopa apvienības "Runu zāle" idejisko tēvu reperi Rolexus, īstajā vārdā Rolandu Frīdenbergu, džeza saksofonistu Juri Mutuli, komponistu Juri Ābolu. Visus mūziķus šajā desmitniekā ielikt nevaram, tāpēc plašāks ieskats sadaļā "Nekrologs".