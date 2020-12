Pārņemta sludinājumu lapa un viltus profili: kā dezinformatori negodīgi audzē auditoriju

Viena no grupas biedrenēm Ieva Ose tajā pieteicās sen – 2016.gadā. Kopš tā laika grupa divreiz būtiski mainījusies. Līdz pat 2020.gada vasarai tur ik dienas ievietoti desmitiem sludinājumu ar darba piedāvājumiem. Pēc tam tā pārtapa par grupu Veģetatīvā distonija/Panikas lēkmes/Fobijas, liecina Facebook informācija par tās vēsturi. Biedri dalījās ar saviem stāstiem, lūdza padomu psihoterapeita meklējumos. Septembrī grupas tematika un nosaukums mainījās vēlreiz. Taču apspriesto tēmu loks nav tik plašs, kā liek domāt jaunais nosaukums – Medicine – jautājumi par un ap slimnīcām, slimībām, ārstiem, veselību!. Piemēram, no 1. līdz 17.decembrim publicēti 19 ieraksti. No tiem 15 ierakstos apšaubīts Covid-19 nozīmīgums vai pausti aicinājumi uz protestiem.

Ose Re:Check norāda, ka, pamanot vienu no šādiem ierakstiem, sākusi domāt, kāpēc ko tādu redz: “Es pat nevarēju iedomāties, ka var vienkārši paņemt un izmainīt sākotnējo grupu”. It kā zinājusi, ka tas ir tehniski iespējams, bet tāpat neesot pieļāvusi. “Tas ir vienkārši cūcīgi,” Ose pauž. Tagad viņa no grupas izdzēsās, jo negribot savā laika joslā redzēt informāciju no neuzticamiem avotiem. Vēl kāda grupas biedrene Linda Maceikeviča norādīja, ka pārmaiņas nebija ievērojusi, taču arī tās uzskata par negodīgām.