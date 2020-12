Levits: Pašreizējā situācija ir vienreizēja iespēja, kad izveidot ko jaunu, nevis lāpīt caurumus

"Lai atgūtos no krīzes, Latvijai ir pieejami diezgan lieli papildu līdzekļi no Eiropas Savienības fondiem, kas ir paredzēti arī reformu veikšanai. Piemēram, 37% no šiem fondiem ir jāizlieto tā, lai ekonomika tranformētos uz zaļāku virzienu, bet 20% paredzēti digitalizācijai. Ir doti zināmi uzdevumi, kā šos fondus apgūt, un patlaban mēs atrodamies perioda agrā plānošanas stadijā," TVNET raidījumā “Nauda runā” sacīja Valsts prezidents Egils Levits