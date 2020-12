Izziņo populārā fantāzijas seriāla "Tumšās matērijas" trešo un noslēdzošo sezonu

"Seriāls "Tumšās matērijas" ir bijis globāls televīzijas notikums un arī manas personiskās karjeras viena no virsotnēm," saka viena no producentēm Džūlija Gārdnere. "Mūsu kompānija paveica šķietami neiespējamo un uzlika uz ekrāna Filipa Pulmana radīto pasauli. Arī fanu atsaucība visā pasaulē mums palīdzēja to īstenot... Esmu pagodināta un patīkami satraukta, ka varu paziņot, ka veidosim trešo seriāla sezonu ar paša Pulmana iesaistīšanos."