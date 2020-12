ASV ievieš stingrākas prasības odometru rādījumiem

Amerikas Savienotajās Valstīs no 2021. gada 1. janvāra tiek pastiprināta federālā prasība reģistrēt odometra datus, darbībās ar lietotām automašīnām (veicot tehnisko apskati, pārdošanas brīdī, īpašumtiesību nodošanas brīdī). Ja tagad nobraukuma rādītāji ir jāievada vienotā datu bāzē pirmos 10 gadus no automašīnas izlaišanas dienas, tad no nākamā gada šādu datu obligātās reģistrēšanas periods būs 20 gadi.