No slimnīcām izrakstīti 159 Covid-19 pacienti, to kopskaits samazinājies līdz 898

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 159 pacienti, tai skaitā viens pārvests, līdz ar to kopā no stacionāra izrakstītas 2960 ar jauno koronavīrusu sasirgušas personas.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 55 līdz 60 gadiem, divi vecumā no 60 līdz 70 gadiem, viens vecumā no 75 līdz 80 gadiem, trīs vecumā no 80 līdz 90 gadiem.