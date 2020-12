Renārs Liepiņš: vai radošās reklāmas aģentūras ir pārmaiņu priekšvakarā?

atsakoties no liekām funkcijām, gariem procesiem un nevajadzīgiem resursiem “ārpusē”. Mūsu komanda šo situāciju uztver kā izdevību, kurā sevi vēl vairāk “noslīpēt” – ar šādu domāšanas stilu esam strādājuši vienmēr un ir sajūta, ka šim pārbaudījumam bijām gatavi jau sen. Attiecīgi uzņēmums jau otro gadu pēc kārtas dubultojis savu apgrozījumu un 2019. gadā tas sasniedzis 2,23 miljonus eiro, ierindojot to Latvijas radošo aģentūru topa augšgalā. Arī šogad uzņēmumam novērojams apgrozījuma pieaugums, neskatoties uz pandēmijas radītajiem izaicinājumiem.

Lai arī uzņēmumiem ir tendence krīzes situācijās samazināt reklāmas izdevumus, būtu jāņem vērā pieredze, ka ar “sausām zeķēm” no krīzēm parasti iznāk tie, kas sistemātiski un ilgtermiņā strādājuši pie zīmola veidošanas un stiprināšanas. Arī šī krīze īpaši izcels tos, kuri to praktizē. Zīmola “kopšanai” velku līdzības ar imunitāti – jo spēcīgāka tā ir, jo vieglāk panest dažādus vīrusus un kaites.

Šī brīža nepastāvīgajos apstākļos zīmoliem, protams, ir grūtāk plānot dzīvi ilgtermiņā. Lai arī mārketinga speciālisti gadu no gada spekulē ar to, kā mainīsies pircēju paradumi, vislabāk šo bildi izkrāso realitāte. Vispārējie ierobežojumi ir mainījuši patērētāju pirkšanas paradumus un uzvedību, līdz ar to daudzu uzņēmumu liktenis šobrīd ir atkarīgs no to spējas veikli reaģēt un pamanīt jauno apstākļu sniegtās iespējas – grūti noticēt, taču tādas ir iespējams atrast.