Vāc parakstus, lai apsaimniekotāji Rīgā paši var lemt par atkritumu stāvvadu izmantošanu

Saskaņā ar minētajiem notrikumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs sadarbībā ar dzīvokļa īpašuma īpašniekiem par saviem līdzekļiem līdz 2021.gada 1.janvārim slēdz atkritumu stāvvadus, nodrošinot atkritumu konteineru uzstādīšanu. Līdz ar to visiem atkritumu stāvvadiem Rīgas pilsētā ir jābūt slēgtiem līdz 2021.gada 1.janvārim.

"Mēs dzīvojam lielā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kuru apkalpo atbildīgais apsaimniekotājs. Mūsu mājā nav nevienas no minētajām problēmām. No otras puses, mūsu mājā dzīvo invalīdi, pensionāri un māmiņas ar maziem bērniem, kurām būs grūti pārvadāt sašķirotus atkritumus no saviem dzīvokļiem uz atkritumu konteineriem pagalmā un kuri iegādājās dzīvokļus mūsu ēkā, jo viņi zināja, ka tā ir atkritumu stāvvadi," pauda idejas autors.