Pārdošanā nonācis Šakila Onīla pārbūvētais Ferrari

Kā vēsta auto izsoles sludinājums, šim 1998.gada Ferrari F355 Spider nolaižamais jumts ar visiem mehānismiem ir likvidēts pavisam, jo to nav iespējams ērtā veidā pievērt un noslēgt. Tā kā mašīnā bija paredzēts braukt Šakilam O'Nīlam, nācās domāt arī par sēdekļu atbīdīšanu tālāk uz aizmuguri. Jumta salocīšanas mezgli gan tika izņemti, tomēr ar to nebija gana, tādēļ arī no standarta degvielas tvertnes nācās atvadīties. Tā vietā aizmugurē iebūvētais dzinējs tagad tiek barots no tvertnes mašīnas priekšējā daļā.