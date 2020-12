Piektdien hospitalizēti 95 Covid-19 slimnieki

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 18 Covid-19 pacienti, ieskaitot trīs pārvestās personas. Līdz ar to kopā no stacionāriem līdz šim izrakstītas 3036 ar Covid-19 sasirgušas personas.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 60 līdz 65 gadiem, divi vecumā no 75 līdz 80 gadiem, septiņi bijuši 80-90 gadus veci, bet trīs - vecumā no 90 līdz 100 gadiem.