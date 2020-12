Pētījums: Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju guļ par maz; katrs ceturtais cieš no bezmiega

Speciālisti norāda, ka pilnvērtīgs miegs ir viena no svarīgākajām cilvēka pamatvajadzībām, kas ne tikai palīdz ķermenim saglabāt veselību, bet arī var laikus novērst fiziskas un psihiskas saslimšanas, norāda "Apotheka" komunikācijas vadītāja Inga Supe.

Pētījuma rezultāti rāda, ka miegam vismazāk laika velta jauni cilvēki vecumā no 24–34 gadiem (37 %) un vīrieši (40 %), savukārt visvairāk guļ seniori (52 %) un sievietes (48 %). Vienlaikus seniori (43 %) un sievietes (29 %) ir arī tā iedzīvotāju grupa, kas visbiežāk norāda, ka mēdz piedzīvot bezmiegu vai citus miega traucējumus. Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka cilvēki nereti pie nogulētajām nakts stundām pieskaita arī to laiku, kas naktī pavadīts nomodā, piemēram, pieceļoties un pēc tam atkal nevarot iemigt.