Kāpēc meksikāņi 2016. gadā izpildīja dziesmas latgaliski?

Video no Anša Ataola Bērziņa privātās kolekcijas: Meksikys Autonomuo nacionaluo universiteta Inženeru pakuļceta ansamblis spieļoj latgalīšu tautysdzīsmi "Jau mani vad". 2016 gods nojabris.

2015. gadā es pieteicos Meksikas valdības stipendijai, un man to arī piešķīra. Es jau daudzus gadus studēju doktorantūrā, un principā man bija problēma šeit atrast disertācijas darba vadītāju, tādēļ meklēju iespējas stažēties ārzemēs pie kolēģiem, lai varētu pavirzīties uz priekšu savos zinātniskajos meklējumos. Man šo stipendiju arī piešķīra. Es gan to izmantoju tikai trīs mēnešus, lai gan varēju braukt uz veselu gadu, bet man likās, ka esmu pārāk aizņemts, tādēļ vajadzēja ātri izbraukāt. Un tur es sapazinos ar muzikantiem – tā ir, kad aizbrauc citur, gribas atrast domubiedrus visās lietās, ko dari, kas interesē. Tajā fakultātē, kur mācījos, Inženieru fakultātē, bija tuna. Tuna ir spāņu tradīcija, ka pie universitātēm pastāv tādi kā studentu ansambļi. Nevar teikt, ka tie izpilda tikai vietējās dziesmas, viņi nav tādi, kā meksikāņu mariači, bet skaidrs, ka viņi paņem kaut kādu izpildījumu, izpildīšanas manieri no vietējiem. Tā ir tāda visu spāniski runājošo zemju kopīga tradīcija. Stažēšanās laikā es arī sāku tajā tunā piespēlēt. Un, kamēr es biju Meksikā un trīs mēnešus stažējos, Latvijā izdomāja, ka grib mani iesēdināt.