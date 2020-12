Pirmie cilvēki Latvijā saņēmuši vakcīnu pret Covid-19

Viens no slimnīcas mediķiem, kurš vakcināciju pirmdien saņēmis, Jānis Vērtra mikroblogošanas vietnē "Twitter" raksta, ka pandēmija no mums šogad ir daudz ko paņēmusi, un gluži neticami, ka vēl 2020.gadā varam sākt mērķētu prettriecienu.

Vakcinācijas kabinetiem ir izstrādāta rokasgrāmata, kurā aprakstīta vakcīnu uzglabāšana, saņemšana un saraksts, lai process būtu maksimāli homogēns visās ārstniecības iestādēs, proti, lai kāds neaizmirstu par niansēm un to, cik bieži jāpārbauda temperatūra. Vakcīnu izvadāšanu Latvijā nodrošina AS "Repharm" holdingā ietilpstošā zāļu lieltirgotava AS "Recipe Plus".