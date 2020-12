Daudzviet apledojuma dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Tallinas šosejas posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam (Saulkrastu apvedceļam), Siguldas šosejas posmā no Rīgas līdz Vangažiem, Rīgas apvedceļa posmā no Baltezera līdz Saulkalnei, Rīgas apvedceļa posmā no Salaspils līdz Babītei, Daugavpils šosejas posmā no Rīgas līdz Skrīveriem un posmā no Izvaldas līdz Patarniekiem, Jelgavas šosejas posmā no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas šosejas posmā no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam, kā arī Jēkabpils - Terehova šosejas posmā no Varakļāniem līdz Terehovai, Grebņeva - Medumi šosejas posmā no Grebņevas līdz Rušenicai, uz Rēzeknes apvedceļa visā posmā, kā arī P80 šosejas posmā no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.