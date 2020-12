Nav arī nejēdzīgu dzeltenu lappušu. "Ja vien jūs zinātu, no kādiem mēsliem dzeja dzimst," reiz esot teikusi dzejniece Anna Ahmatova, un būtu naivi iedomāties, ka zēniem no Sabiles bija kā citādi. Lai arī ģimenes un savstarpējo attiecību portretējums ir kurzemnieciski skarbs, spriedzi rada tieši puspateiktais vai vārdā nenosauktais. Šāds piegājiens "Pienvedējiem" piestāv, jo viss ir dziesmās. Nav vajadzības to dublēt grāmatā un imitēt dumpinieciskumu, lejot uz grāmatas lapaspusēm lētas apelsīnu sulas un spirta maisījumu, fonā skanot Smells Like Teen Spirit pirmajiem akordiem.

Otrkārt, beidzot noskaidrojās, kāpēc 90. gadu vidū gluži kā no citas planētas atskanēja dziesma "Jel". Pati dziesma gan saturiski, gan enerģētiski ir viena no latviešu rokmūzikas virsotnēm, tomēr tieši skaņu inženiera Lena Deivisa producēšana to padarīja tik pārliecinošu. Arī pašu "Pienvedēju" agrīno daiļradi var iedalīt divos posmos - radošais posms pirms un pēc "Jel".

Mans stāsts nāk no bezbēdīgajiem vidusskolas laika burziņiem. Bija agrs aprīļa rīts, logi vaļā, vates pilna galva pēc negulētas nakts un sarunām par visu vai neko. Apziņā virmo doma - ja tas tā turpināsies, viss ieburzīsies vienā lielā bezjēgā. Un tad pēkšņi atskan dziesma "Jel" un skaņa kā no būra izlaists krauklis izlido cauri visam dzīvoklim. Smadzenes uzplēš jautājums - "no kurienes rodas pārliecība, ka jaunībā cilvēks ir vispatiesākais un brīvākais?" "Meli un ilūzija", pie sevis čukstēju, iziedams svaigā gaisā. Jaunībā cilvēks ir pašcentrēts un sajūsminās vienīgi par sevi. Dziesma "Jel" tajā brīdī no tā visa bija brīva. Tā bija kaila un īsta dziesma. Dziesma par jaunības trauslumu un bailēm no nākotnes neveiksmēm. Reizēm vienīgās zāles pret to visu bija - iet cauri baiļu un neizdošanās pieredzei un pārsteidzošā kārtā atklāt spēka rezerves. Dzīvot no neizdošanās uz izdošanos. Arī tāds ir stāsts par "Trim no Sabiles". Stāsts par grupu, kura nesekoja nesasniedzamu cerību un nepiepildāmu ambīciju maldugunīm. Viss notika vienkāršāk, bet rezultāts izdevās patiess un īsts.