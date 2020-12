Ģimenes konflikta laikā vīrietis uzbrūk Valsts policijas darbiniekam

25.decembrī ap pulksten 19:00 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Dubeņos, kādā īpašumā notiek ģimenes konflikts. Notikuma vietā ieradās Valsts policijas amatpersonas un noskaidroja, ka starp vīru un sievu ir izcēlies konflikts. Kaimiņi paspēja brīdināt policistus par to, ka vīrietim ir nazis un viņš ar to draudējis ne tikai sievai, bet arī kaimiņiem.