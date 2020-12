Pandēmija un alkohols. Bieža iedzeršana Zoom ballītēs u.c. tendences

Teju katrs desmitais vīrietis (9%) atzinis, ka alkoholu lieto regulāri un pārmērīgās devās; sieviešu vidū šis rādītājs ir trīs reizes zemāks - 3%. Aptaujas dati rāda, ka sievietes arī vairāk piedomā pie tā, lai nepārsniegtu pieļaujamās alkohola normas (50%), kamēr vairākums vīriešu ( 67%) norāda, ka tās mēdz pārsniegt. Visbiežāk no alkohola atkarības cieš iedzīvotāji ar pamatizglītību un zemiem ienākumiem (10%) vecumā no 35 līdz 44 gadiem, savukārt visretāk - jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem (2%).