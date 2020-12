2020.gads auto un motoru sporta pasaulē

Paliekot pie Formula 1 tēmas, jāpiebilst, ka 2021.gadā uz starta atkals stāsies Šūmahers. Ne Mihaēls, par kuru nekas nav zināms jau 7 gadus, bet gan viņa dēls Miks. Jaunizceptais Formula 2 čempions šā gada nogalē izcīnīja vietu Haas komandā. Tās piloti ar spīdošu sniegumu neizcēlās, taču vienu no viņiem pēc sacensībām Bahreinā atcerēsies ilgi. Tas ir francūzis Romēns Grožāns, kurš neilgi pēc starta iekūlās sadursmju ķēdē un milzīgā ātrumā ietriecās aizsargbarjerās. Viņa formula pārlūza uz pusēm, degvielas tvertnes saturs uzliesmoja, un sportistam bija vajadzīgas 27 - 28 sekundes, lai izkļūtu no liesmu elles. Vēlāk Grožāns atklāja, ka bija jau atvadījies no sev tuvajiem, taču saņēmās un izkļuva no degošā kokpita. Turklāt negadījumā guva nebūtiskas traumas.