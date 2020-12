Kamēr prestižās "Austras" balvas albumu desmitnieka paziņošana pārcelta uz nākamā gada pavasarī, "Zelta mikrofona" ieguvējus arīdzan uzzināsim vien februārī, līdz ar to diskusijas par un ap mūziku ir klusākas nekā citus gadus, piedāvāju savu ikgadējo atskatu uz šogad Latvijas mūzikā sastrādāto un saradīto. Bez noteiktas secības - jūsu uzmanībai otrais labāko albumu piecinieks.

Ģitārista un dziedātāja Klāva Laula vadītā grupa arī šajā skaņuplatē, kas tapusi Valmierā un Rīgā 2019. gadā, saglabājusi savu skanējumu, kurā saplūst kaut kas no deviņdesmito gadu indie un mūsu pašu septiņdesmito gadu sākuma "Menueta".

Dziesmu vārdi aizgūti no vairākiem dzejdariem - Kārļa Vērdiņa, Klāva Elsberga, Ērika Ādamsona, Māra Čaklā un Kristiānas Kārkliņas. Brīžiem jau rodas sajūta, ka tiek mehāniski izdziedāta dzeja, nevis organiski radīta oriģināldziesma ar pašu vēstījumu, bet šo diskusiju - vai dzeja ir izdziedama vai deklamējama - atstāsim citiem rakstiem.

Pašmāju postroka/postmetāla trio, kas darbojas jau kopš 2005. gada nemainīgā sastāvā – Kārlis Tone, Dāvis Burmeisters, Jānis Burmeisters, šā gada aprīlī izdevniecības "My Proud Mountain" apgādā izdeva vēl vienu solīdu, jaudīgu un pārliecinošu studijas albumu "Control" ("Kontrole"). "Šajā ierakstā, manuprāt, vairāk nekā citos ir jūtams kaut kāds gadu slogs," intervijā TVNET komentē Kārlis.

Grupa šo gadu laikā ir saspēlējusies, mūziķi saauguši kopā, tas jūtams katrā bungu piesitienā, katrā ģitāras rifā. Vīri kontrolē to, ko dara. Kontrole - process, kas, grupas prāt, īpaši aktuāls ir tieši šodien.

"Pasaule gan no tehnoloģiskā, gan politiskā viedokļa liekas arvien kontrolētāka. Līdz ar to šis nosaukums tā jauki izvelk vidējo aritmētisko sajūtu. Mēs kontrolējam un mūs kontrolē, un kaut kā pēkšņi tas liekas ļoti aktuāli," albuma nosaukuma izvēli skaidro Kārlis.

Kopš dziesmu rakstnieka Ainara Mielava nesenākā oriģināldziesmu albuma "Atsaukties" paskrējuši pieci trauksmaini gadi, un pēdējie trīs no tiem Ainara dzīvē bijuši īpaši smagi un sarežģīti - šķiršanās no tuva drauga, cīņa ar depresiju, radošā krīze un vēlāk atdzimšana jaunā kvalitātē, ar pavisam citas paaudzes muzikālajiem domubiedriem, lai precīzi savā sešdesmit gadu jubilejā par to visu mums pavēstītu jaunajā, emocionāli nospriegotajā studijas albumā.