Kas kavē un kas mudina Latvijas uzņēmējus būt ilgtspējīgiem

Daļai ilgtspēja var nozīmēt pavisam jaunu biznesa virzienu. Taču jāatzīst, ka ilgtspējas aktivitāšu ieviešana Latvijas uzņēmumos joprojām norit gausi. Mēģinājām skaidrot šķēršļus, kas kavē to ieviešanu, kā arī apkopot argumentus, kāpēc uzņēmumiem ir svarīgi pievērst uzmanību ilgtspējai šeit un tagad.

Atšķirīgas jēdziena izpratnes

Ko īsti Latvijas uzņēmēji saprot ar ilgtspēju? Mana pieredze rāda, ka ar šo jēdzienu mēs bieži vien saprotam dažādas dimensijas. Par to liecina arī Swedbank šovasar veiktā pētījuma dati, ko ieguvām, aptaujājot 600 uzņēmējus, galvenokārt no mazo un vidējo uzņēmumu segmenta. Pētījums atklāj, ka Latvijas uzņēmēji jēdzienu “ilgtspēja” visbiežāk asociē ar ekonomikas un uzņēmuma ilglaicīgu attīstību. Lai to panāktu, jāspēj paredzēt dažādus attīstības scenārijus un elastīgi tiem pielāgoties. Otra populārākā asociācija – rūpes par dabu, atjaunojamo un pārstrādājamo dabas resursu izmantošana. Šajā virzienā prasības no politikas veidotājiem, investoriem un sabiedrības turpinās pieaugt. Vēl uzņēmējiem ilgtspēja asociējas ar inovācijām, kas maina klientu paradumus un paver jaunas biznesa iespējas. Tiek atzīts, ka pārmaiņas ilgtspējas vārdā lielākoties notiek, tieši pateicoties inovācijām, visbiežāk radikālām.

Galvenie šķēršļi ilgtspējas ieviešanai uzņēmumos

2020. gads uzņēmējiem – tostarp arī Latvijā – noteikti ilgi paliks atmiņā kā nebijušu izaicinājumu gads, kas pārbaudīja uzņēmumu spēju elastīgi pielāgoties jaunajai situācijai. Sekas, ko pandēmija radījusi uzņēmējdarbībai, ietekmē arī ilgtspējai atvēlēto lomu. Swedbank pētījums atklāj – kamēr daļa uzņēmēju var atvēlēt laiku un resursus dažādām ar ilgtspēju saistītām aktivitātēm, citi ir spiesti savu uzmanību veltīt ar uzņēmuma ikdienas darbību saistītiem jautājumiem un pandēmijas radīto šķēršļu novēršanai. Ideāli ir risinājumi, kas vienlaikus vērsti uz abu mērķu sasniegšanu, piemēram, uzņēmuma darbības digitalizēšana.

Latvijas uzņēmēji no rūpniecības un enerģētikas, telekomunikāciju un datu pakalpojumu, tirdzniecības, transporta un loģistikas nozarēm kā vienu no galvenajiem šķēršļiem ilgtspējas risinājumu ieviešanai min šī brīža ekonomiskās situācijas pārāk lielo spiedienu uz uzņēmuma ienākumiem. Savukārt uzņēmēji no lauksaimniecības un nekustamā īpašuma nozarēm norāda uz resursu nepietiekamību ilgtspējīgas darbības īstenošanai uzņēmumā. Jāpiebilst, ka aptaujas datos vienlaikus iezīmējas arī svarīga pozitīva nianse – aptaujāto tautsaimniecības jomu uzņēmēji norāda, ka ilgtspējīgu risinājumu ieviešana, viņuprāt, ir ekonomiski izdevīga – tā uzskata vairāk nekā puse jeb 55% respondentu.

Iepriecina ziņa, ka vairums uzņēmumu plāno ilgtspējas aktivitātes tuvākajā nākotnē. Arvien vairāk uzņēmēju rod veidus šķēršļu pārvarēšanai, gan mainot savu domāšanu, gan pielāgojoties klientu uzvedībai un gaidām, jo ir skaidrs, ka ilgtspēja ir un būs viens no izaugsmes virzītājspēkiem.

Galvenie ilgtspējas katalizatori