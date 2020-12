Covid-19 dažādās sejas

Atgriezos mājās, turpināju klepot. Kad sākās vispārējā panika, es aizdomājos – biju satikusies ar savu māsu un viņa taisījās braukt pie mūsu mammas. Tad nolēmu notestēties, jo palika bail par mammu. Ka māsa viņai neaizved! Piezvanīju uz palīdzības līniju, pastāstīju simptomus un to, ka tikko atgriezos no ceļojuma no Londonas. Nākamajā dienā pie manis atsūtīja ātro brigādi aizsargtērpos, notestēja. Un jau nākamajā dienā 8 no rīta piezvanīja, ka tests ir pozitīvs.