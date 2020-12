Vidzemes slimnīcā otrdien ārstējas 32 Covid-19 pacienti

Pagājušajā diennaktī slimnīcā iestājušies četri Covid-19 pacienti, un no stacionāra izrakstīti četri pacienti.

Kā vēstīts, pagājušajā diennaktī stacionēti 134 Covid-19 slimnieki, līdz ar to kopā stacionāros ārstējas 1059 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotā informācija.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 95 pacienti, to skaitā četri pārvesti. Savukārt kopā līdz šim no stacionāra izrakstīti 3188 cilvēki, kuriem bijis diagnosticēts Covid-19.