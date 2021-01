Kleimanis esot bijis bargs priekšnieks, bet, ko viņš bija iemīļojis, to atbalstīja un pieskatīja. Māris bija viens no tiem. Šādus tādus podus Māris sastrādāja, tad Kleimanis gāja burkšķēdams zem deguna, bet uzticējās.

Sabiles Kultūras namā no Kleimaņa laikiem glabājas viesu grāmata, kurā parakstus no viesošanās mirkļiem atstājušas tādas leģendas kā Imants Ziedonis un Raimonds Pauls, brāļi Ziemeļi, Margarita Vilcāne, Ojārs Grinbergs, Viktors Lapčenoks, Nora Bumbiere, Vjačeslavs Mitrohins, "Eolika", Liepājas teātris un Valmieras teātra ansambļi, viesi no tuvākām un tālākām vietām, tostarp Armēnijas… Iveta Sēruma piebilst: “Tāpēc nams tika celts pamatīgs un varens, lai tajā varētu uzstāties profesionāli mākslinieki.” Lielā koncertu dzīve kultūras namā notika septiņdesmitajos astoņdesmitajos gados. Kad Sabiles kultūras namā notika profesionālu teātru izrādes, pie nama stāvēja autobusi kā pie Dailes teātra. Kultūras dzīve kūsāja, te notika atpūtas vakari, uz kuriem, kā atceras Gerda, pletēja bikses, visām sievietēm bija vienādas frizūras, kleitas un izzīmētas uzacis.

Šķietami saprotams, ka mūsdienās tik vērienīgus pasākumus uzrīkot mazpilsētu kultūras namos ir teju neiespējami, jo cilvēku ārpus galvaspilsētas kļūst arvien mazāk, jaunā paaudze lielākoties aizbrauc karjeru veidot Rīgā, tomēr skumji klausīties Ivetas stāstītajā, apzinoties to kā reālu faktu: “Mūziķiem ir jāsamaksā. Ja varētu ieņēmumus dabūt no biļetēm, viss kārtībā, bet, ja nevar…Tajā laikā, septiņdesmitajos gados, direktoram Kleimanim bija blati, pazīšanās, kanāli. Mākslinieki brauca. Kamēr mēs šeit esam, darīsim visu iespējamo, kas mūsu spēkos šajos apstākļos, lai kultūras dzīve būtu.”

"Lielās kosmiskās summas neesam spējīgi samaksāt. Viss jau atduras pret naudu." Sabilē ir bijuši gan Carnival Youth, gan The Sound Poets savos pirmsākumos. Gerda stāsta: “Esam Pienvedēju piedzīvojumu fani, mums atsūta ielūgumus, un braucam uz koncertiem, arī The Sound Poets, kur mūsu Pēteris sit bungas.” The Sound Poets šeit pavadījuši laiku radošajā nometnē, gatavojot jauno koncertprogrammu. Gerda saka: “Arī Pienvedēji būtu šeit ar jauno albumu, bet kultūras nams ir slēgts un viņi to nevar darīt. Mēs esam ļoti viesmīlīgas. Brauc, nāc, dari!”