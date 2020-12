Varētu vērtēt par cietsirdīgu izturēšanos pret leopardu sodītā profesora Ilgaža atbilstību pedagoga amatam

Minētie noteikumi tostarp nosaka, ka izglītības iestādes vadītājs ne retāk kā reizi gadā izglītības informācijas sistēmā aktualizē informāciju par izglītības iestādē nodarbināto pedagogu sodāmību un pieprasa izziņu no Sodu reģistra, ja izglītības informācijas sistēmā par attiecīgo personu ir Sodu reģistra norāde. Savukārt lēmumu par atļaujas anulēšanu pedagogam pieņem IKVD izveidota komisija.

Vienlaikus Janmere norādīja, ka par konkrēto medijos izskanējušo gadījumu universitāte nav tiesīga veikt izvērtēšanu, to jau ir izdarījusi tiesa, līdz ar to šis jautājums nav LLU kompetencē. Nekādu citu personas datus saturošu informāciju LLU nesniegs, taču norāda, ka pašlaik augstskolas rīkojas atbilstoši tam, kā to nosaka normatīvie akti.