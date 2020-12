Prezidents: Komandantstunda ļaus izvairīties no pilnīgas katastrofas

Prezidents uzskata, ka dramatiskie cipari par iepriekšējā diennaktī atklātajiem 1367 Covid-19 gadījumiem ir Ziemassvētku sekas. "Komandantstunda ļaus izvairīties no pilnīgas katastrofas, jo mazākums sabiedrības turpinātu inficēt citus, un tas nav pieņemami," viņš piebilda.

Viņš norādīja, ka Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) iepriekš pastāvīgi bija iestājies par stingrāku ierobežojumu noteikšanu, bet neguva atbalstu no citiem valdības locekļiem. "Valdībai ir jābūt vienotai, un jāskatās uz šo situāciju nevis no savas politiskās partijas viedokļa, bet gan no valsts viedokļa," viņš sacīja, piebilsot, ka valdībai ir jārīkojas apsteidzoši, nevis reaģējoši, un komandantstunda ir apsteidzošais lēmums.