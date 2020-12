Komandantstundas kontrolē iesaistīs vairāk nekā 2000 policistu, robežsargu un zemessargu

Policija ir veikusi būtisku savu spēku mobilizāciju, līdz ar to šajās dienās kā minimums ierobežojumu kontrolē būs iesaistīti 2000 VP amatpersonu, pašvaldības policijas darbinieki, vairāk nekā 100 VP koledžas kadeti, 120 Valsts robežsardzes darbinieki, kā arī zemessargi. Lai nodrošinātu kontroli, daļa policistu atsaukti no atvaļinājumiem, un šajos pasākumos tiks iesaistīti arī tie likumsargi, kuri ikdienā strādā kabinetos.

Aizsardzības ministrijā aģentūru LETA informēja, ka no 30.decembra līdz 4.janvārim ik dienu atbalsta sniegšanā Valsts policijai tiks vienlaikus iesaistīti vismaz 200 zemessargi un karavīri no Zemessardzes brigādēm. Gatavībā sniegt atbalstu būs arī Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde, Štāba bataljons, Jūras spēki, Mācību vadības pavēlniecība un Militārā policija.

No valdības lemtā izriet, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā jau no šī vakara līdz 4.janvārim, kā arī 8.janvārī un 9.janvārī no plkst.22 līdz plkst.5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā.