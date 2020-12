"Rīgas satiksmes" pēdējie reisi no galapunktiem izbrauks ap komandantstundas sākumu

"Pieredze pirmās ārkārtējās situācijas laikā, kā arī šodien sazinoties ar lielākajām ārstniecības iestādēm, kur cilvēki strādā maiņās un pēc dežūrgrafikiem, liecina, ka ar šādu pieeju mēs varam nodrošināt visu darbinieku nogādāšanu uz viņu attiecīgajiem galamērķiem - no darba vietām uz viņu dzīvesvietām," skaidroja Innusa.

Innusa pauda, ka vienīgais kompānijas maršruts, kas turpinās kursēt arī vēlākās stundās, būs 22. maršruta autobuss, kas pasažierus nogādā no un uz lidostu.

"Rīgas satiksmes" pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, lai nodrošinātu skaidras naudas inkasāciju līdz valdības noteiktajiem ierobežojumiem, "Rīgas satiksme" no 31.decembra līdz 3.janvārim no plkst.18 pārtrauks biļešu pārdošanu par skaidru naudu maršrutu galapunktos izvietotajos dispečerpunktos. Vienlaikus tiks saglabāta iespēja iegādāties vienreizējo braukšanas biļeti par skaidru naudu pie sabiedriskā transporta līdzekļa vadītāja.

No valdības lemtā izriet, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā no trešdienas vakara līdz 4.janvārim, kā arī 8.janvārī un 9.janvārī no plkst.22 līdz plkst.5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā.