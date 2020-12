Skolēnu nepiedalīšanās klātienes mācībās dod ļoti labu efektu Covid-19 ierobežošanai

Atbildot uz jautājumu, vai skolēnu brīvlaiks būtu jāpagarina slimības izplatības mazināšanai, Perevoščikovs norādīja, ka no sava kā epidemiologa skatījuma atbalstītu skolēnu netikšanos klātienē skolās, piemēram, izglītības procesu turpinot attālināto mācību veidā vai pagarinot brīvlaiku, jo tas "dod nepieciešamo efektu", samazinot slimības izplatību.

Kā piemēru viņš minēja, ka slimības izplatības laikā ir bijis novērots skolēnu saslimšanas pieaugums, bet bērnu savstarpēja nošķiršana brīvdienās vai attālinātās mācībās ļoti palīdzot kontrolēt Covid-19 izplatību. Pieaugums skolu audzēkņu vidū tika apturēts, saslimstība samazinājās un jau vairākas nedēļas pēc kārtas nepārsniedz 5% no Latvijā saslimušajiem. Tas gan nav palīdzējis Latvijai izvairīties no jauniem Covid-19 saslimstības negatīvajiem rekordiem, kas sasniegti jau pēc tam, kad klātienes mācības skolās bija beigušās.

Pēdējo divu dienu lielo pozitīvo testu skaitu eksperts saista ar to, ka līdzīgi kā citos gados ar citām slimībām arī šoreiz cilvēki pēc palīdzības bieži vien nevēršas brīvdienās, bet dara to darba dienu laikā. SPKC pārstāvis akcentēja, ka nemitīgi pieaug saslimušo skaits, kam nepieciešama ārstēšana slimnīcās.

No valdības lemtā izriet, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā no trešdienas vakara līdz 4.janvārim, kā arī 8.janvārī un 9.janvārī no plkst.22 līdz plkst.5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā.