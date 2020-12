Trešdienas pievakarē aizņemts 71% Covid-19 pacientiem paredzēto gultu

Viņa pastāstīja, ka saskaņā ar datiem, kas apkopoti uz plkst.16, no 1083 pieejamām gultasvietām aizņemtas 764 jeb 71%. Vēl 101 gultasvietu iespējams pārprofilēt.

"Pašlaik mūsu slimnīcas tiek galā, neskatoties uz to, ka ir ārstniecības personu saslimstība un pieaug kopējā saslimstība valstī," atzina Janka.

Janka stāstīja, ka gadījumā, ja kāda slimnīca nevar uzņemt neatliekamos pacientus kādā no profiliem, tā nekavējoties informē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, un hospitalizācija tiek novirzīta, tāpēc var būt gadījumi, ka palīdzība tiek sniegta pacientam ne tuvākajā slimnīcā. Turklāt ir panākta vienošanās ar slimnīcām, ka pacienti tiek izrakstīti arī svētku dienās, lai atbrīvotu vietas jauniem pacientiem.

"Cilvēkiem jābūt atbildīgiem pret savu veselību un apkārtējiem un jāievēro visi ierobežojumi, ko valsts ir noteikusi. Atbildība ir visu mūsu sabiedrības locekļu rokās, kā mēs ievērosim visus šos ierobežojumus, kas ir gana strikti, bet tas ir saistīts ar to, lai arī mūsu veselības sistēma tiktu galā ar to, kāda pašlaik ir saslimšana," uzsvēra Janka.

Jau ziņots, ka slimnīcās pēdējās diennakts laikā ievietots 151 Covid-19 pacients, no tiem astoņi pārvesti. Kopā stacionāros ārstējas 1058 Covid-19 pacienti, no tiem 998 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 60 ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 129 pacienti, no tiem astoņi ir jau minētie pārvestie pacienti. Kopumā no slimnīcām līdz šim izrakstīti 3317 cilvēki, kuriem bijis diagnosticēts Covid-19.