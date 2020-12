Glābēji aicina vecākus skaidrot bērniem atrašanās uz ledus bīstamību

Viņa stāstīja, ka vakar iedzīvotāji informējuši VUGD par to, ka uz ūdenstilpēm atrodas bērni. Vakar Rīgā, Uzvaras parkā, uz dīķa ledus uzturējās bērni, kuri, pamanot ugunsdzēsēju automašīnu, gan aizbēguši.

Ja cilvēks ielūzt ledū, ir jāsaglabā miers, jātur galva virs ūdens - var galvu mazliet atmest atpakaļ. Glābēji iesaka nekustēties haotiski, lai nezaudētu spēkus, tā vietā vienmērīgi kustināt kājas, it kā griežot velosipēda pedāļus. Jāelpo ir pēc iespējas lēnāk un dziļāk, kā arī iespējami skaļi jāsauc palīgā.

Glābēji skaidro, ka ledus ir plāns vietā, kur cilvēks ielūza, bet tā vietā, kur viņš stāvēja pirms iekrita, jābūt noturīgākam, tādēļ jāpagriežas ar seju uz to vietu, no kurienes nākts un jānoliek rokas uz ledus, jāizstiepj tās, cik iespējams tālāk un jāmēģina uzgulties uz ledus malas ar krūtīm un izstumties no ūdens.