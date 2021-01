Covid-19 dēļ no pirmdienas aizliegs starptautiskos pasažieru pārvadājumus arī uz Nīderlandi, Čehiju un Lihtenšteinu

Nedēļas laikā to valstu sarakstā, no kurām atgriežoties, ir jāievēro pašizolācija, izmaiņas nav notikušas. Tajās visās, izņemto Vatikānu un Islandi, 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits pārsniedz 50 gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem.

Pašizolācija Latvijā joprojām jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur Lietuvu, kurā ir otra augstākā saslimstība Eiropā jeb 1336,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Pašizolācija arī jāievēro, atgriežoties no Lihtenšteinas, kas ir sarkanā saraksta augšgalā ar 1506,1 saslimušo uz 100 000 cilvēku, kā arī no Sanmarīno, Slovēnijas, Nīderlandes un Čehijas, kur saslimstība ir tik plaša, ka pastāv ļoti augsts sabiedrības veselības apdraudējums.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Japānas, Dienvidkorejas, Ruandas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Taizemes un Singapūras. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu. Iebraucot no citām valstīm, tostarp, Apvienotās Karalistes, ir jāievēro desmit dienu pašizolācija.