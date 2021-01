2020.gads drifta pasaulē

“Drift Masters” Eiropas Drifta čempionāta ietvaros aizvadīts tikai viens posms - Rīgā. Tas norisinājās augusta vidū, pateicoties neatlaidīgajam organizatoru darbam, un ievērojot visus ar Covid-19 pandēmiju saistītos drošības pasākumus Rīgā pulcējās 47 dalībnieki no 19 pasaules valstīm. Par šo sacensību uzvarētāju kļuva vairākkārtējais Formula D čempionāta un Eiropas drifta čempions Džeimss Dīns.

Drifts kļuva par vienu no nedaudzajiem sporta veidiem, kam Latvijā un pat Eiropā izdevās aizvadīt pilnu sezonu. Tā iesākās jūnijā un tika noslēgta oktobrī. Visas Latvijas drifta oficiālās ieskaites klases aizvadīja pilnu posmu skaitu, lai pilnvērtīgi noskaidrotu sezonas uzvarētājus.

Sezonas noslēgums oktobrī sportistiem nebija no vienkāršākajiem. Organizatori, sarežģītās sezonas noslēgumā, vēlējās dot sportistiem lielisku iespēju - braukt tādā trases konfigurācijā, kāda parasti tiek veidota tikai vienreiz sezonā – Eiropas Drifta čempionāta laikā. Gan SEMI PRO, gan PRO klases sportisti treniņbraucienus iesāka daudzsološi, un bija priecīgi par šo unikālo iespēju, tomēr, sākoties sacensībām, gan kvalifikācijas braucienos, gan tandēmu braucienos, vairāki piloti abās klasēs piedzīvoja smagas avārijas.

Latvijas Drifta kausa STREET klasē 2020.gada sezonā piedalījās rekordliels braucēju skaits. Organizatori īpaši vēlas uzsvērt, ka neskatoties uz to, ka daļai no jaunajiem sportistiem izdevās piedalīties tikai oficiālajos treniņos, un nebija iespējas vai laika sevi pierādīt sacensībās, ir sasniegts viens no svarīgākajiem Latvijas Drifta kausa STREET klases mērķiem – jaunie censoņi ir sapratuši, ka svarīgāk savas spējas ir demonstrēt tieši trasē, nevis ielās.