Latgalē un vietām Kurzemē un Vidzemē apgrūtināta braukšana

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Siguldas šoseja (A2) posmā no Cēsu pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Valmieras līdz Valkai, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Aizkraukles līdz Patarniekiem, Liepājas šosejas (A9) posmā no Kalvenes līdz Liepājai, Liepājas - Rucavas šosejas (A11) visā posmā, Jēkabpils - Terehova šosejas (A12) visā posmā, Grebņevas - Medumi šosejas (A13) visā posmā, kā arī uz Daugavpils apvedceļa (A14) un Rēzeknes apvedceļa (A15).