AstraZeneca varētu nodrošināt britus ar 2 miljoniem vakcīnu nedēļā

“Plāns ir nodrošināt zāles diezgan ātri. Līdz janvāra vidum paredzēts sasniegt divus miljonus nedēļā,” tā, atsaucoties uz vārdā neminētu avotu vakcīnas izstrādātāju aprindās, norādīts laikrakstā. Nekāda oficiāla “AstraZeneca” paziņojuma par to nav.

6.janvārī Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) lems par nosacītās atļaujas piešķiršanu amerikāņu firmas “Moderna” izstrādātajām mRNA vakcīnām. Taču arī par šo vakcīnu drīzu piegādi lielas pārliecības vēl nav, jo Vācijas Veselības ministrs Jens Špāns preses konferencē pagājušā gada nogalē izvairījās no konkrētas atbildes uz jautājumu, kad mediķu rokās varētu nonākt “Moderna” vakcīnas, ja to apstiprināšana noritēs raiti. Špāns vienīgi norādīja, ka tas varētu būt janvārī un ka līdz pirmā ceturkšņa beigām Vācija varētu saņemt no 1,5 – 2 miljoniem šo vakcīnu.