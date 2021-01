Apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana vietām visā valsts teritorijā

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Vangažiem līdz Raunas pagriezienam, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem; Daugavpils šosejas (A6) posmā no Skrīveriem līdz Nīcgalei, Ventspils šosejas (A10) posmā no Usmas līdz Ventspilij, uz Rēzeknes šosejas (A12) visa maršruta garumā, Grebņeva-Medumi šosejas (A13) posmā no Grebņevas līdz Rušenicai, uz Rēzeknes aapvedceļa (A15) visā maršruta garumā, kā arī ceļa Tīnuži-Koknese (P80) posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.