"Latvenergo": Daļa no uzņēmuma šī gada plāniem saistīta ar virzību uz klimatneitralitāti

Elektromobilitātes jomā 2021.gadā uzņēmums plāno tupināt paplašināt uzlādes tīklu. "Kopš "Elektrum" uzlādes tīkla darbības sākuma klienti ir uzlādējuši 115 megavatstundas (MWh) elektroenerģijas, veicot gandrīz astoņus tūkstošus sekmīgu elektrouzlāžu. 2021.gadā plānojam dubultot uzlādes vietu skaitu, nonākot līdz vairāk nekā 80 un arī paplašināt to pieejamību ārpus galvaspilsētas Rīgas Latvijas reģionu pilsētās. Šobrīd uzlādes vietas ir pieejamas četrās pilsētās - Rīgā, Jūrmalā, Liepājā un Aizkrauklē," atklāja Baļčūns.

Viņš skaidroja, ka "Latvenergo" sistemātiski veic esošo ražotņu efektivitātes uzlabošanu, kas palielina zaļās elektroenerģijas izstrādi. Daugavas HES ģenerējošo iekārtu jauda, plānveidīgi veicot rekonstrukcijas darbus, ir palielināta no 1517 MW 2010.gadā līdz 1558 MW patlaban, bet rekonstrukcijas programmas beigās uzstādītā jauda sasniegs 1588 MW. No kopumā trijās stacijās esošajiem 23 hidroagregātiem pašlaik rekonstruēti 19. 2021.gadā plānots nodot ekspluatācijā vel vienu hidroagregātu Rīgas HES, tādejādi nodrošinot iekārtas darbību vismaz nākamās četras desmitgades un palielinot ne tikai hidroagregātu jaudu, bet arī lietderības koeficientu.

Savukārt TEC-2 teritorijā notiek Baltijā lielākās siltuma akumulācijas projekta izveide, un šā gada pirmajā pusē to varēs nodot ekspluatācijā. Siltuma akumulācijas iekārta būs viens no risinājumiem, lai uzlabotu TEC-2 efektivitāti un konkurētspēju, nodrošinot efektīvāku kurināmā izmantošanu un mazākus CO2 izmešus. Projekta realizācija tiek veikta, izmantojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, kas veido aptuveni 30% no projekta izbūves izmaksām, teica kopānijas valdes priekšsēdētājs.